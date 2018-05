Les Brewers s’accrochent

Les Brewers de Milwaukee sont parvenus à conserver leur avance contre la pire équipe de la Ligue nationale et l’ont emporté par la marque de 7-6 aux dépens des Reds, mardi à Cincinnati.

Les favoris de la foule, qui ont une fiche de 7-23 depuis le début de la saison, se sont approchés à un point de leurs adversaires grâce à un circuit d’Alex Blandino en huitième manche, mais ils n’ont pas été en mesure de compléter la remontée.

Travis Shaw et Jesus Aguilar avaient chacun envoyé la balle par-dessus la clôture en première manche pour les vainqueurs. Hernan Perez a lui aussi frappé la longue balle.

En dépit d’un début de match difficile, le partant Chase Anderson (3-2) a décroché la victoire. Il a concédé quatre points, dont trois en première manche, et six coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a aussi accordé quatre buts sur balles.

Son vis-à-vis, Homer Bailey (0-4), a livré une performance semblable, permettant un point de plus qu’Anderson sur le même nombre de frappes en lieu sûr.