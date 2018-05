Les Alouettes échangent la première sélection

À la veille du repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF), les Alouettes ont cédé mercredi la première sélection au total aux Tiger-Cats de Hamilton dans une transaction qui permettra également au joueur de ligne offensive Ryan Bomben d’effectuer un retour à Montréal.

Les Moineaux ont également acquis le receveur américain Jamal Robinson ainsi que les deuxième, 34e et 56e choix lors du repêchage. La formation ontarienne recevra pour sa part les 31e et 44e sélections, en plus d’un choix de deuxième tour en 2019.

«Nous sommes très satisfaits de permettre à Ryan de rentrer au bercail, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Nous venons encore une fois de solidifier notre contenu canadien tout en conservant la possibilité de repêcher un excellent joueur qui pourra nous aider dès cette saison avec le deuxième choix au repêchage.»

Bomben a été un choix des Alouettes lors de l’encan canadien de 2010. Il a disputé ses cinq premières saisons en carrière avec le club montréalais avant d’être envoyé à Hamilton par le biais d’une transaction, en 2015.

Robinson a quant à lui été limité à un rôle sur l’équipe d’entraînement des Tiger-Cats lors du dernier mois de la saison 2017 de la LCF. Auparavant, l’athlète de 25 ans a effectué un séjour avec les Jaguars de Jacksonville, dans la NFL, sans toutefois être utilisé lors d’un match.