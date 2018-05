Le cas de Marcus Stroman est inquiétant

Publié aujourd'hui à 08h33

Mis à jouraujourd'hui à 08h40

L’année 2018 s’est mal amorcée pour le lanceur Marcus Stroman. Le tout a commencé avec ses négociations de contrat qui se sont terminées devant un arbitre. C’est sans aucun doute le pire scénario pour un athlète professionnel. Devant un arbitre, un joueur apprend ce que son équipe pense de lui. Croyez-moi, j’ai assisté à des rencontres internes avant une session d’arbitrage. Le joueur a besoin d’un bon moral pour y surmonter.

Les statistiques sont la base de la négociation autant pour l’agent qui valorise le joueur et l’inverse pour le propriétaire qui dévalorise le rendement de son joueur. Une fois la rencontre terminée, le joueur s’interroge sur la volonté de l’équipe de vouloir le garder. D’ailleurs Stroman a déclaré «qu’il n’oubliera jamais la façon dont les Jays l’ont traité».

Une fois arrivé au camp d’entraînement, il ressent une douleur au bras. Depuis cette blessure, il connaît une saison difficile. Oui c’est inquiétant.

Vladimir Jr, quelle saison!

Le niveau AA au baseball est la porte tournante pour atteindre le baseball majeur. Soit que la porte projette le joueur vers le baseball majeur ou une équipe du réseau des filiales.

Le sauveur de la direction des Jays, c’est Yangervis Solarte. Sa fiche offensive de sept coups de circuit et 15 points produits est un cadeau du ciel. Son rendement au troisième but depuis la blessure de Josh Donaldson empêche la direction d’appuyer sur le bouton de panique. C’est-à-dire rappeler Vladimir Guerrero Jr avec la formation. Vlad Jr connaît un début de saison phénoménal. D’ailleurs la semaine dernière il a fait partie de l’équipe d’étoile de tout le baseball mineur.

Il a connu un mois d’avril exceptionnel avec une moyenne de ,380, deux coups de circuit, 25 points produits et seulement 10 retraits sur trois prises. Analysons les carrières de deux anciens Expos, André Dawson et Vladimir Guerrero qui ont connu du succès dans les mineures dont leurs fiches ressemblent à Vladimir Jr. Commençons avec le paternel, Vladimir Guerrero. En 1996, sa dernière saison dans le réseau des filiales, il a amorcé la saison au niveau A. Il a ensuite la finit sa saison au niveau AA avec une fiche de 19 cc et 78 pp en 118 matchs. L’année suivante, il était avec les Expos.

En 1976 «The Hawk» évoluait pour la formation de Québec au niveau AA. Dawson a frappé pour une moyenne de ,357 avec 8 cc et 27 pp en seulement 40 matchs. Il a poursuivi sa saison au niveau AAA. Il a terminé son séjour au AAA avec une moyenne de ,350, 20 cc, 46 pp en seulement 74 matchs. Une fois le mois de septembre arrivé, il s’est joint aux Expos.

Le cheminent d’André Dawson ressemble le plus en plus à celui que Vladimir Guerrero Jr pourrait connaître.