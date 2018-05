La force de la «Team Tibo»

Nous sommes à trois semaines du gala de boxe qui mettra en vedette David Lemieux au Centre Vidéotron de Québec.

En sous-carte, Vincent Thibault, originaire de Charlesbourg, sera à nouveau en action chez lui, car le 7 avril dernier, il avait vécu son premier combat professionnel à la maison. Une expérience qu'il avait pleinement savourée alors qu'environ 300 parents et amis s'étaient rassemblés dans les estrades et représentaient fièrement la «Team Tibo».

«Quand je suis rentré dans le ring, j'entendais mon nom scandé très fort, c'était toute une sensation, comme une drogue», se rappelle Vincent Thibault.

C'est son ami Alexandre Rochette qui avait organisé tout ce rassemblement. «On tient à ce qu'il se concentre sur la boxe, car nous on vend les billets et on s'occupe du reste», raconte Rochette, qui connaît Thibault depuis le secondaire. Si Thibault a vécu des fortes émotions ce soir-là, ses amis aussi.

«J'avais les yeux dans l'eau quand Vincent a gagné son combat, c'était mémorable», confie Rochette

Sa mère Nancy Laliberté voue également un très grand respect à son fils, qui a souffert et souffre toujours d'un déficit d'attention.

«Moi j'aurais déjà abandonné, mais lui est déterminé et connaît son chemin», explique fièrement la maman.

Vincent Thibault est toutefois reconnaissant de son entourage : «moi je suis enfant unique, mais avec mes amis j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille.»

Le 26 mai prochain, Team Tibo réserve une autre surprise à Vincent alors qu'ils seront encore très nombreux dans les estrades du Centre Vidéotron.