Finale de la LHJMQ: ça commencera vendredi

La finale de la Coupe du Président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) opposant l’Armada de Blainville-Boisbriand au Titan d’Acadie-Bathurst s’amorcera vendredi au Centre d’excellence Sports Rousseau et se terminera au plus tard le 15 mai, au même endroit.

Le circuit Courteau a diffusé mercredi l’horaire complet de la série de quatrième tour qui sera présentée en entièreté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Ainsi, les deux équipes s’affronteront vendredi et samedi dans les Basses-Laurentides, avant de prendre le chemin du Nouveau-Brunswick pour les troisième et quatrième duels prévus les 8 et 9 mai. Si nécessaire, les parties 5 (à Boisbriand) et 6 (à Bathurst) se dérouleront dans l’ordre les 11 et 13 mai.

L’Armada a assuré sa place au tour ultime en l’emportant 6-1 contre les Islanders de Charlottetown lors de la septième rencontre de la demi-finale de la LHJMQ, mardi. Le Titan a pour sa part balayé les Tigres de Victoriaville.

Le champion de la ligue représentera celle-ci à la Coupe Memorial qui aura lieu à Regina du 17 au 27 mai.