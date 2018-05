Edwin Encarnacion se charge des Rangers

Edwin Encarnacion a fait sonner son bâton en claquant trois circuits dans la victoire sans appel de 12-4 des Indians, contre les Rangers du Texas, mercredi après-midi à Cleveland.

L’ancien des Blue Jays a produit six points tout en portant son total de longues balles à neuf depuis le début de la saison.

Les circuits étaient au menu durant cette rencontre parce que Jason Kipnis et Francisco Lindor des Indians en ont frappé chacun un, tout comme Nomar Mazara, Joey Gallo et Juan Centeno des Rangers.

Le lanceur Corey Kluber (5-1) a poursuivi son bon début de campagne en enregistrant un cinquième gain en six décisions. En sept manches de travail, il n’a donné que trois points et passé six frappeurs dans la mitaine.

De son côté, le gaucher Matt Moore (1-4) des Rangers n’a rien fait pour améliorer sa fiche, puisqu’il a accordé dix points en seulement quatre manches. Il n’a qu’une victoire à son actif en cinq décisions cette année.