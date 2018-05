Carol Zhao a bien bataillé, mais en vain

La Canadienne Carol Zhao s’est inclinée en deux manches de 7-6 (3) et 7-6 (8) devant la Française Amandine Hesse, mercredi, dans un match de deuxième tour au tournoi d’Anning, en Chine.

La sixième tête de série de la compétition a lutté pendant 2 h 09 min devant la 209e raquette mondiale qui a profité de la moitié des huit balles de bris lui ayant été offertes. Hesse a par ailleurs concédé son service quatre fois, plaçant entre les lignes seulement 40 % de ses premières remises en jeu.

La gagnante a remporté 93 points, soit sept de plus que la 136e joueuse de la WTA.

Après leur confrontation, les deux adversaires ont joué ensemble une rencontre en double, défaisant en quart de finale l’Américaine Jacqueline Cako et l’Ouzbèke Sabina Sharipova 7-5, 3-6 et 10-3. Zhao et sa partenaire se mesureront en demi-finale aux favorites du tournoi, la Russe Irina Khromacheva et la Slovène Dalila Jakupovic.

Nestor passe

Au tournoi d’Istanbul, le vétéran ontarien Daniel Nestor et Jamie Cerretani, des États-Unis, ont vaincu l’Italien Daniele Bracciali et le Tunisien Malek Jaziri 6-4 et 6-2 dans un choc de premier tour.

Les vainqueurs ont réussi les trois bris de la rencontre, dominant 58-39 pour le total de points gagnés.

Au prochain tour, ils en découdront avec le Français Hugo Nys et le Monégasque Romain Arneodo.