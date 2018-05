Carlos Martinez lance et frappe

Le lanceur partant Carlos Martinez a tout fait, mercredi à St. Louis, pour permettre aux Cardinals de l’emporter 3-2 sur les White Sox de Chicago.

En plus de briller sur la butte, l’artilleur a fait parler son bâton en brisant l’égalité de 0-0 en sixième manche en canonnant l’offrande de son rival Lucas Giolito (1-4) par-dessus la clôture du champ centre pour un circuit en solo.

Sur le monticule, Martinez (3-1) a donné son seul point lors du huitième tour au bâton des White Sox. En sept manches et un tiers, il a permis un seul point sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Au cours de la rencontre, il a éventé cinq frappeurs.

Giolito a encaissé une quatrième défaite cette saison, malgré un départ de qualité. Le droitier a œuvré pendant six manches et un tiers, octroyant trois points, quatre frappes en lieu sûr et deux passes gratuites. Il a passé sept frappeurs sur des prises.

Outre le circuit de Martinez, Dexter Fowler a produit deux points à l’aide d’une longue balle lors du septième tour au bâton des Cardinals.

Bud Norris a retiré les quatre derniers frappeurs des White Sox pour signer son sixième sauvetage de la saison.