Bryce Harper s’amuse contre les Pirates

Pour un deuxième match d’affilée, Bryce Harper a agi à titre de premier frappeur des Nationals et encore une fois, il a claqué la longue balle aidant ainsi les siens à vaincre les Pirates de Pittsburgh par la marque de 9-3, mercredi à Washington.

Le voltigeur a croisé la plaque à deux reprises en plus de produire trois points. Outre son circuit, il a également réussi un double et un simple. Il a même réussi son quatrième larcin de la saison.

Le joueur de premier but Matt Adams a aussi mis la main à pâte, terminant la rencontre avec deux points marqués, deux coups sûrs, dont un circuit, deux points produits et deux buts sur balles.

Wilmer Difo et Andrew Stevenson sont à l’origine des autres points des vainqueurs.

La victoire a été ajoutée à la fiche de Stephen Strasburg (3-3). En sept manches de travail, il a éventé 11 rivaux et espacé sept coups sûrs et un but sur balle pour allouer trois points, dont deux mérités.

Ivan Nova (2-2) a encaissé un deuxième revers après avoir permis huit points, dont cinq mérités, 11 frappes en lieu sûr et deux passes gratuites.