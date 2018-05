Axel Jonsson-Fjallby s’entend avec les Capitals

Les Capitals de Washington se sont entendus avec un de leurs espoirs, Axel Jonsson-Fjallby, pour un contrat de recrue de trois ans, mardi.

Le Suédois aura droit à un salaire de 860 000 $ par saison s’il réussit à se tailler une place dans la Ligue nationale de hockey.

Jonsson-Fjallby évoluait pour le Djurgardens IF dans la ligue d’élite de Suède durant la dernière campagne. En 42 parties pendant la saison, l’attaquant de 20 ans a récolté sept buts et 16 points, tandis qu’il a connu de beaux moments en séries avec six buts et huit points en 11 affrontements.

Choisi en cinquième ronde (147e) au repêchage de 2016 par les Capitals, le joueur a remporté la médaille d’argent avec son pays au dernier Championnat du monde de hockey junior.

Par ailleurs, le patineur a été suspendu pour les deux premiers matchs du prochain Mondial junior en avant-midi, car il a refusé de garder sa médaille d'argent autour de son cou lors de la cérémonie des médailles du dernier tournoi.