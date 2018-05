Avantage psychologique pour les Cavaliers contre les Raptors

Les Raptors de Toronto savent qu’ils ont raté une chance en or contre les Cavaliers de Cleveland en perdant le premier match de leur série de deuxième tour, même s’ils n’ont jamais tiré de l’arrière avant la prolongation, mardi.

L’équipe torontoise s’est effondrée en fin de rencontre en réussissant seulement huit paniers en 31 tentatives au dernier quart et en prolongation pour donner une victoire de 113-112 à ses adversaires.

Après le duel, DeMar DeRozan a reconnu que son club avait sans «aucun doute» échoué afin de prendre le contrôle de cette série face à la formation qui l’a éliminé lors des deux dernières années.

«Nous avons eu plusieurs occasions de mettre fin au match. Nous n’arrivions pas à acheter un panier», a dit le joueur étoile des Raptors, cité par le réseau Sportsnet.

L’entraîneur-chef de Toronto a aussi déploré cette occasion perdue.

«Je crois que nous sommes une meilleure équipe. Nous n’avons simplement pas réussi nos tirs en fin de match. Je sais que cela a l’air simpliste, mais nous avons eu des paniers libres, des opportunités que nous n’avons pas su saisir», a mentionné Dwane Casey.

Les Cavaliers soulagés

De leur côté, les Cavaliers semblaient heureux de s’en tirer à si bon compte, eux qui commençaient cet affrontement fatigués, puisqu’ils avaient terminé dimanche une longue série de sept rencontres contre les Pacers de l’Indiana.

«Ils savaient que nous n’avions pas eu beaucoup de repos et de préparation, et ils nous attendaient. Nous voulions venir ici avec le meilleur plan de match possible en un si court laps de temps et livrer offensivement», a dit LeBron James à Sportsnet.

Cleveland peut se réjouir d’avoir gagné, compte tenu du fait que James a affirmé qu’il a «probablement joué une des pires parties de la saison».

«Je n’ai pas été aussi efficace que je l’aurais voulu. J’ai raté plusieurs paniers libres», a précisé la vedette qui ne s’était pas entraînée en matinée ni la veille, ayant souffert de crampes atroces lors du match ultime remporté au premier tour, dimanche.

La pression est maintenant énorme pour les Raptors qui ne veulent pas aller à Cleveland avec deux défaites face à ceux qui ont participé à la finale de la NBA lors des trois dernières campagnes. On sera de quoi ils sont faits à l’issue de la deuxième rencontre disputée jeudi dans la Ville Reine.