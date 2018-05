Tom Brady de retour en 2018

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a mentionné lundi qu’il a l’intention de jouer au cours de la saison prochaine.

L’athlète de 40 ans, présent à une conférence du Milken Institute en Californie, a réitéré son désir de poursuivre sa carrière durant encore quelques années.

«J’ai des objectifs personnels et je veux continuer de jouer. Depuis longtemps, je dis vouloir jouer jusqu’à la mi-quarantaine, a-t-il déclaré par le biais de propos diffusés sur le site du réseau ESPN. Il y a trois ans, on m’a dit que je ne pouvais pas être là pour toujours et que personne ne gagne un Super Bowl à cet âge-là. C’est un beau défi pour moi, je pense avoir été défié toute ma vie. Je sens que je peux réussir.»

Par ailleurs, le numéro 12 a tenu à préciser que l’interaction avec l’entraîneur-chef Bill Belichick était bonne.

«Nous avons une excellente relation, très respectueuse depuis plusieurs années. Je pense qu’il est le meilleur instructeur de l’histoire de la NFL. Son style de gestion avec les joueurs lui est propre et il vous dirait qu’il n’est pas le pilote le plus facile pour lequel on peut jouer. Je suis d’accord, mais il est aussi le meilleur pour moi, car il maximise son talent de mentor.»

Brady est passé à un match près de gagner le Super Bowl en février. Les siens se sont inclinés 41-33 devant les Eagles de Philadelphie au match ultime. Lors du calendrier régulier, il a totalisé 4577 verges, 32 touchés et huit interceptions.