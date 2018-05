Reto Berra de retour en Suisse

Le gardien suisse Reto Berra effectuera un retour dans son pays natal en 2018-2019, car il a signé un contrat avec le HC Fribourg-Gottéron, a annoncé cette équipe de la Ligue nationale A, mardi.

L’homme de 31 ans a évolué dans l’organisation des Ducks d’Anaheim cette saison. Avec le grand club, il a disputé cinq rencontres, affichant un dossier de 1-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,31 et un taux d’efficacité de ,926. L’athlète de 6 pi et 4 po et 218 lb a aussi joué avec la filiale située à San Diego. Il a présenté une fiche de 16-12-0, ainsi qu’une moyenne de 2,66 et un taux de ,922.

Berra a porté l’uniforme de cinq équipes au sein du principal circuit helvète de 2005-2006 à 2012-2013. Il a également arboré les couleurs de quatre organisations de la Ligue nationale, participant à 76 joutes depuis 2013-2014.