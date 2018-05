Frappe et court: bilan du premier mois

Publié aujourd'hui à 10h09

Mis à jouraujourd'hui à 10h20

Voici mon bilan du premier mois d'activités dans la MLB.

1) La météo a eu le meilleur lors du premier mois alors qu’un nombre record de 28 matchs ont été remis en raison du mauvais temps. La pluie, la neige et le froid ont forcé la remise de six matchs à Detroit et quatre au Minnesota.

2) Sur le terrain, les Red Sox, Yankees et les champions en titre, les Astros, n’ont pas déçu en avril. Les trois équipes dominent au chapitre du différentiel dans l’américaine : Houston +67, Boston +63 et Yankees +46.

3) Dans la Nationale, premier mois décevant pour les Nationals (13-16) et les Dodgers (12-16) qui sont déjà à huit matchs du premier rang dans l’Ouest.

4) Une des belles surprises ce sont les Braves d’Atlanta. Ils ont rappelé le meilleur espoir des majeures, le voltigeur de 20 ans Ronald Acuna junior. (On prononce A-cou-nia). Il devient le plus jeune joueur des majeures cette saison puisqu’il est né le 18 décembre 1997. À sa première semaine dans les majeures, Acuna, né au Venezuela, a frappé pour ,421 avec un taux de performance (OPS) de 1,289 en cinq matchs.

5) Les Braves ont maintenant les deux plus jeunes joueurs avec Acuna et le deuxième but Ozzie Albies, 21 ans. Ce dernier domine les majeures pour les coups sûrs pour plus d’un but avec 22. L’avenir est très prometteur à Atlanta avec ce duo d’Acuna et Albies.

6) Shohei Ohtani est devenu le cinquième joueur de l’histoire à frapper un circuit contre le vainqueur du trophée Cy-Young de la saison précédente et retirer sur trois prises le MVP de l’année précédente. Ohtani a retiré Jose Altuve des Astros sur trois prises après avoir frappé un circuit contre Cory Kluber des Indians plus tôt cette saison.

7) Les autres joueurs qui ont réussi l’exploit: Madison Bumgarner des Giants en 2015 ( Clayton Kershaw Cy Young et MVP), Livan Hernandez des Marlins en 1999 ( Tom Glavine et Sammy Sosa), Mel Stottlemyre des Yankees en 1970 ( Mike Cuellar et Harmon Killebrew) et Clay Carroll des Reds en 1969 ( Bob Gibson MVP et Cy Young)

8) Les Rays de Tampa Bay ont sélectionné Brendan McKay de l’Université Louisville avec le quatrième choix au total en juin dernier. McKay, comme Ohtani, désire être lanceur et frappeur et pour l’instant les Rays sont d’accord. McKay, lanceur et frappeur gaucher de 22 ans, évolue avec Bowling Green au niveau A. Au premier coussin, il frappe pour ,268 avec 10 points produits et au monticule, il a retiré 24 frappeurs sur des prises en 14 manches de travail.

9) Le releveur des Brewers Josh Hader a retiré huit frappeurs sur trois prises mardi soir face aux Reds. Le gaucher de 24 ans montre des statistiques incroyables en ce début de saison. En 18 manches de travail, il a accordé seulement quatre coups sûrs et cinq buts sur balles. Il a fait face à 62 frappeurs cette saison et il en a retiré 39 sur des prises, soit 63% un sommet dans les majeures.

10) En terminant Vladimir Guerrero junior est en feu au niveau AA avec les Fisher Cats du New Hampshire. Après 20 matchs, il frappe pour ,380 avec deux circuits, 25 points produits et un taux de performance (OPS) de 1,024. Encore plus impressionnant, seulement 10 retraits au bâton en 79 apparitions.