Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 30 avril 2018.

Résultats

Boston 2 – TAMPA BAY 4 (la série est égale 1-1)

(la série est égale 1-1) Vegas 4 – SAN JOSE 3 (prolongation) (VGK mène la série 2-1)

Quatre points pour Point

L’attaquant Brayden Point (1B, 3A) a réussi la première partie de quatre points de sa carrière en éliminatoires pour aider le Lightning à vaincre les Bruins lors du deuxième match de la série.

Point (22 ans et 48 jours) est le troisième joueur – mais le plus jeune – de l’histoire de l’organisation à amasser au moins quatre points dans une rencontre éliminatoire, joignant Tyler Johnson (2016 contre DET) et Vincent Lecavalier (2011 contre BOS).

En 52 rencontres éliminatoires en 2018, il y a eu onze performances de quatre points ou plus. C’est la deuxième fois en 20 ans que cela arrive.

Après deux matchs, toutes les séries du deuxième tour étaient à égalité 1-1. C’est la quatrième fois que cela arrive depuis 1975 (aussi en 1991, 1986 et 1984).

Karlsson donne la victoire aux Golden Knights

William Karlsson a marqué après un peu plus de huit minutes en première période de prolongation pour permettre aux Golden Knights de prendre une avance de 2-1 dans leur série face aux Sharks.

Les Golden Knights rebondissent à San Jose - TVA Sports

Les Golden Knights sont la première équipe à triompher après avoir vu ses rivaux remonter d’un déficit de plus d’un but en troisième période, selon Elias Sports. Six équipes avaient réussir l’exploit en 2017.

Reilly Smith (1B, 1A) et Karlsson ont porté à six et cinq leur séquence de matchs avec au moins un point. Ils sont la première paire de coéquipiers à réussir au moins cinq matchs consécutifs avec au moins un point lors de la première participation de leur équipe aux séries éliminatoires. Dave Lowry (7) et Jason Woolley (5) avaient réussi l’exploit en 1996 avec les Panthers.

Smith égale ainsi la performance de Jake Guentzel des Penguins. En 2017, Ryan Ellis et Filip Forsberg des Predators avec réussi sept matchs consécutifs avec au moins un point.

Matchs de mardi (2)