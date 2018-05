Les Tigers disposent des Rays

Leonys Martin a frappé un double d’un point en cinquième manche pour permettre au Tigers de vaincre les Rays de Tampa Bay par le pointage de 2-1, mardi soir à Detroit.

Les Rays avaient créé l’égalité en début de cinquième grâce à un optionnel de Matt Duffy qui a poussé Adeiny Hechavarria au marbre.

Nicholas Castellanos est à l’origine du premier point des Tigers, quand en troisième, il a envoyé Jeimer Candelario à la plaque à l’aide d’un double.

Le partant des favoris de la foule Matthew Boyd (1-2) a mérité sa première victoire de la saison après avoir éparpillé sept coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Il n’a permis qu’un point tout en passant sept frappeurs dans la mitaine.

Shane Green a enregistré son cinquième sauvetage de la saison en retirant les trois frappeurs qu’il a affrontés en neuvième manche, dont deux sur des prises.

Chris Archer (2-2) a encaissé la défaite, lui qui n’a accordé que deux points mérités en six manches sur le monticule. Il a éventé six frappeurs en plus d’allouer six coups sûrs et une passe gratuite.