Les Nationals se moquent des Pirates

Les Nationals ont frappé quatre circuits dans une victoire de 12-4 contre les Pirates de Pittsburgh, mardi à Washington.

Matt Adams (deux fois) et Wilmer Difo ont chacun frappé des claques en solo tandis que Bryce Harper a envoyé la balle par-dessus la clôture alors que Max Scherzer et Difo étaient sur les sentiers.

Adams a également frappé un simple bon pour un point en sixième manche.

Les visiteurs ont inscrit leurs seuls points de la rencontre sur des circuits de Corey Dickerson, en septième, et de Max Moroff, en neuvième.

Scherzer (6-1) a été crédité de la victoire, lui qui n’a concédé que trois coups sûrs et deux points en six manches et un tiers. Il a aussi obtenu huit retraits au bâton. L’as des Nationals s’est aussi illustré offensivement, produisant un point sur un simple en sixième en plus de lui-même croiser le marbre à deux reprises.

La défaite est allée à la fiche de Chad Kuhl (3-2), qui a permis six points en quatre manches et deux tiers.