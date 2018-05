Le propriétaire des Jaguars veut le Super Bowl au Wembley Stadium

Le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, Shahid Khan, souhaite que la NFL organise un jour le Super Bowl au Wembley Stadium, en Angleterre.

L’homme d’affaires, qui tente d’acquérir le stade mythique de soccer européen, veut avant tout attirer des événements majeurs à cet endroit. L’équipe floridienne joue pour sa part un match par saison à l’intérieur de l’édifice situé dans la banlieue du nord-ouest de Londres, et ce, depuis 2013.

«Notre rôle est d’offrir des installations de classe mondiale, a déclaré Khan au réseau BBC. Wembley est un excellent stade et on aimerait qu’il puisse être configuré pour accueillir le Super Bowl et les finales de la Coupe du monde de soccer.»

Khan, 67 ans, possédait – en date de juillet 2017 - une fortune estimée à environ 8,7 milliards $, selon le magazine «Forbes». Il a finalisé l’achat des Jaguars au début 2012.