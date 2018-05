Le père de Logan Shaw devient président des Screaming Eagles

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont annoncé mardi l’embauche de Gerard Shaw à titre de président.

Celui-ci est le père de l’attaquant du Canadien de Montréal et ancien porte-couleurs de l’équipe néo-écossaise Logan Shaw et remplacera André Côté, qui a démissionné le 3 avril après avoir occupé son poste durant les six dernières saisons.

Gerard Shaw travaillait dans le secteur de la ville de Sydney comme directeur régional de Services publics et Approvisionnement Canada.

Les Eagles ont subi l’élimination aux mains des Voltigeurs de Drummondville au premier tour des présentes séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pendant le calendrier régulier, ils ont maintenu une fiche de 32-28-8 pour 72 points et le 12e rang du classement général.