L'attaquant Tomas Plekanec a mentionné sur les ondes de TVA Sports mardi matin que sa priorité était de jouer pour les Canadiens de Montréal la saison prochaine.

Est-ce que le directeur général Marc Bergevin doit lui faire signe?

C'était le sujet de «La joute», mardi soir, lors de l'émission Destination Coupe Stanley. Mike Bossy, Éric Fichaud et Luc Lavoie étaient du débat et un certain «Michel B.» s'est invité dans la conversation.

