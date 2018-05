EN DIRECT: Predators 3 - Jets 3

Les Jets de Winnipeg accueillent les Predators de Nashville à l'occasion du troisième match de la série.

Suivez la rencontre en direct ci-dessous.

DEUXIÈME PÉRIODE

05:29 - BUT! Jacob Trouba complète un jeu de passes amorcé par Blake Wheeler et Paul Stastny et crée l'égalité.

05:11 - BUT! Dustin Byfuglien y va d'un boulet de canon et réduit l'écart à 3-2.

04:31 - Austin Watson et Mark Scheifele sont punis pour assault et rudesse respectivement.

02:45 - BUT! Paul Stastny fait dévier un lancer de Jacob Trouba devant le filet.

00:00 - Début du deuxième tiers.

PREMIÈRE PÉRIODE

17:35 - BUT! Austin Watson déjoue Connor Hellebuyck à l'aide d'un lancer des poignets.

13:26 - Patrik Laine est puni pour avoir fait trébucher Ryan Hartman.

12:50 - Austin Watson est puni pour bâton élevé à l'endroit de Tobias Enstrom.

10:06 - BUT! P.K. Subban y va d'un puissant lancer frappé en avantage numérique qui déjoue Connor Hellebuyck entre les jambières. (À voir dans la vidéo ci-dessus.)

08:44 - Blake Wheeler est puni pour avoir fait trébucher Mattias Ekholm.

04:53 - BUT! Mike Fisher récupère une rondelle libre dans le demi-cercle de Connor Hellebuyck et donne les devants 1-0 aux Predators.

02:15 - Jacob Trouba est puni pour avoir retardé le match en envoyant la rondelle dans les estrades.

00:00 - Début de la rencontre.

_________________________________

Les Jets ont remporté le premier match de la série 4-1, mais les Predators ont été en mesure de rebondir dans la deuxième partie avec une victoire de 5-4 en prolongation.

Devant le filet, les gardiens habituels s'affrontent : Pekka Rinne du côté de Nashville et Connor Hellebuyck du côté de Winnipeg.