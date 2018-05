Une cinquième de suite pour les Cubs

Anthony Rizzo a produit le point de la victoire à l’aide d’un roulant en sixième manche, et les Cubs ont vaincu les Rockies du Colorado au compte de 3-2, lundi à Chicago.

Il s’agit d’une cinquième victoire consécutive pour les favoris locaux.

Addison Russell et Albert Almora fils ont été à l’origine des deux autres points, dans la victoire.

Le partant Jon Lester a permis deux points, mais aucun mérité, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail. La victoire est allée au dossier de Luke Farrell (1-0), tandis que Steve Cishek a enregistré un premier sauvetage cette saison.

Dans la défaite, Kyle Freeland (1-4) a concédé trois points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en sept manches au monticule. Il a également inscrit un point après avoir atteint le premier but à la suite d’une erreur de Javier Baez, lorsqu’il a tenté un amorti.