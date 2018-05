Trea Turner fait la différence pour les Nationals

Trea Turner a produit le point victorieux pour les Nationals, lundi soir, à Washington, où ils se sont imposés 3-2 face aux Pirates de Pittsburgh.

Turner a procuré une avance de 3-0 aux favoris de la foule en quatrième manche en poussant Wilmer Difo au marbre à l’aide d’un simple.

Jameson Taillon a répliqué pour les Pirates avec un double productif. Corey Dickerson a réduit l’écart en septième avec un circuit en solo, mais les visiteurs n’ont pas été en mesure de compléter leur remontée.

Difo et Tanner Raork ont produit les autres points des Nationals.

Raork (2-2) a signé la victoire. En sept manches au monticule, il a alloué deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises.

Taillon (2-3) a encaissé le revers après avoir alloué trois points et sept coups sûrs en six manches de travail.