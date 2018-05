Russell Martin fait la différence

Le receveur québécois Russell Martin a produit le point victorieux à l’aide de son troisième circuit de la saison, lundi soir, à Minneapolis, où les Blue Jays de Toronto l’ont emporté 7-5 face aux Twins du Minnesota.

Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour la formation torontoise, qui s’est forgé une avance de 5-0 dans son premier match d’une série de trois face aux Twins.

Lourdes Gurriel fils a permis aux visiteurs de s’inscrire au tableau indicateur en deuxième manche en poussant Yangervis Solarte au marbre à l’aide d’un simple. Curtis Granderson a ensuite soutiré un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis.

Granderson a marqué le troisième point des siens en quatrième manche sur un mauvais lancer de Lance Lynn. Justin Smoak a ajouté deux points en propulsant la balle hors des limites du terrain. Teoscar Hernandez l’a précédé au marbre.

Martin a claqué la longue balle à son tour en cinquième manche.

La réplique des Twins

Les Twins ont entrepris leur remontée en quatrième manche alors que Logan Morrison s’est commis dans un optionnel.

Un circuit de deux points d’Eduardo Escobar a permis aux Twins de réduire l’écart en cinquième manche. Des frappes productives de Mitch Garver et Max Kepler ont ensuite rapproché les favoris de la foule à un seul point des Jays.

Solarte a permis à la formation canadienne de mieux respirer en cognant un simple productif en neuvième. Le releveur Roberto Osuna a ensuite terminé le travail au monticule.

Aaron Sanchez (2-2) a obtenu la victoire. En six manches de travail, le partant des Jays a alloué quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles. Il a retiré deux frappeurs au bâton.

La défaite est allée à la fiche de Lance Lynn (0-3) qui a accordé six points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.

Les Jays et les Twins s’affronteront à nouveau mardi, à Minneapolis. Marco Estrada (2-2) sera au monticule pour la troupe torontoise tandis que Kyle Gibson (1-1) sera le lanceur partant de l’équipe locale.