MLS 360 : «le Général» marque l’histoire de son club

Le tout dernier but de la neuvième semaine d’activités de la saison 2018 en MLS est sans aucun doute le plus mémorable d’entre tous.

Dans son tout nouveau Banc of California Stadium, qu’il inaugurait dimanche soir devant les Sounders, le Los Angeles FC l’a emporté 1-0 sur un but inscrit par son premier capitaine, Laurent Ciman, dans les arrêts de jeu.

Un scénario émotif à la hauteur du caractère de l’homme, pour qui ce passage à la Californie est jusqu’à maintenant un retentissant succès.

D’ailleurs, grâce à ce gain, le LAFC se retrouve maintenant au deuxième rang du classement dans l’Ouest.

Alors oui, le «Black and Gold» va bien, mais aucune équipe ne va aussi bien que le New York City FC, vainqueur 3-1 dimanche contre le FC Dallas, qui était jusque-là le seul club à ne pas avoir subi la défaite en 2018.

Encore une fois, les New-yorkais ont bénéficié d’une performance X-large de leur meneur de jeu David Villa, auteur de deux buts. L’Espagnol, à 36 ans, refuse de ralentir. Il fallait voir sa course sur son deuxième filet de match. C’était d’ailleurs le 400e de sa carrière toutes compétitions confondues.

David Villa of @NYCFC has scored 400 goals for club and country



Sporting Gijon 41

Zaragoza 38

Valencia 129

Barcelona 48

Atletico Madrid 15

Melbourne City 2

New York City FC 68

Spain 59#NYCvDAL — MLS Communications (@MLS_PR) 29 avril 2018

Est-il le meilleur joueur désigné de l’histoire en ce qui a trait aux performances sur le terrain? La question mérite d’être débattue. Et pendant ce temps, le NYC FC domine le classement général.

Déconfiture montréalaise

Derrière le NYC FC, au classement, il y a Atlanta United, qui n’accuse qu’un point de retard sur les meneurs. La bande à «Tata» Martino a décroché une autre victoire dans son antre, samedi, contre un Impact qui a bien tenu jusqu'à la 70e minute de jeu.

Le sort est souvent cruel, cette saison, pour les Montréalais.

Devant une équipe plus forte, à l’attaque explosive, dans l’un des environnements les plus hostiles en MLS, l’Impact a présenté un jeu défensif bien organisé, forçant Atlanta à attaquer par les côtés, en centrant à profusion des ballons qui étaient vite rejetés par les hommes en blanc.

L’Impact a même pris les devants grâce au premier but de la saison de Saphir Taïder et semblait en voie de réussir une belle performance, jusqu’à ce qu’Atlanta obtienne un tir de pénalité à la 70e.

La force de frappe des «Five Stripes» a ensuite déferlé et il aura tout de même fallu deux impressionnants buts sur coup franc de Kevin Kratz (chapeau à lui) pour enterrer la bande à Rémi Garde.

Y a-t-il du positif dans ce match pour l’Impact? Oui. Mais il faudrait un peu plus de résultats, même dans ce contexte où on ne recherche qu’un minimum acceptable en attendant des renforts estivaux.

Aussi, il faudra trouver le moyen de resserrer la défense, même si des efforts sont déjà faits, indubitablement, en ce sens. L’Impact a déjà pris 21 buts cette année, beaucoup plus que n’importe quel autre club de la ligue.

Ils retrouvent le chemin de la victoire

Quatre formations de la ligue respirent un peu mieux en ce début de semaine après avoir mis fin à des séquences de matchs sans victoire.

Les premiers à le faire ont été les Whitecaps, qui l’ont emporté 2-0 contre le Real Salt Lake au BC Place. Les hommes de Carl Robinson ont ainsi mis un stop à une série de trois défaites, tout en se maintenant dans le haut du classement dans l’Ouest, à la troisième place.

Le milieu Cristian Techera a bien failli tout gâcher en subissant la crampe au cerveau du mois : heureux d’avoir mis fin à une longue léthargie en marquant à la 75e minute, Techera a célébré énergiquement en enlevant son maillot, ce qui lui vaut automatiquement un carton jaune. L’ennui, c’est qu’il avait déjà pris un jaune plus tôt dans le match.

Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSL https://t.co/0uP4Q9vmKQ — Major League Soccer (@MLS) 28 avril 2018

Oups.

Heureusement pour lui, Techera joue dans la même équipe qu’Alphonso Davies.

Le soulagement est le même du côté de l’Union, qui l’a emporté 3-2 à domicile contre D.C. United. La formation de Philadelphie a enfin vu son attaque débloquer après n’avoir marqué qu’un but à ses cinq derniers matchs. Surtout, ce précieux milieu offensif qui manquait à l’équipe l’an dernier, Borek Dockal, a enfin «ouvert son compteur» en MLS en catapultant la balle dans le haut du filet à la 72e minute pour donner la victoire aux siens.

Pour sa part, le Crew a stoppé à quatre sa séquence de matchs sans victoire en en l’emportant 2-1 contre des Earthquakes à la dérive. Un but de Mike Grella, entré en jeu après avoir raté plusieurs matchs en raison d’une blessure, a permis aux hommes en jaune de solidifier leur cinquième place au classement dans l’Est.

Finalement, Minnesota United a mis fin à une séquence de quatre revers consécutifs en l’emportant 2-1 contre le Dynamo devant un bruyant public. Soulignons les efforts du nouveau joueur désigné Darwin Quintero, qui a encore marqué. Mais est-ce que quelqu’un peut faire disparaître le «Minnesota» géant peint à chaque extrémité de la pelouse? Oui, les «Loons» évoluent dans le stade des Golden Gophers, une équipe de football universitaire, en attendant que leur propre Allianz Field soit construit, mais en attendant, c’est le genre d’image qui plombe la crédibilité de la ligue aux yeux de ceux qui la connaissent peu. On a l’impression de regarder un match de la MLS des années 1990.

Les Lions n’arrêtent pas

Après un début de saison chaotique, Orlando City en est maintenant à quatre victoires de suite. La dernière en liste a été obtenue samedi, contre les Rapids, au Colorado. La troupe de l’entraîneur Jason Kreis occupe désormais la troisième place au classement dans l’Est.

Ça va bien aussi pour le Revolution, prochain adversaire de l’Impact. La formation de la Nouvelle-Angleterre a remporté une courte victoire de 1-0 contre le Sporting de Kansas City, toujours meneurs au classement dans l’Ouest. Un gain obtenu grâce au but le plus étrange de la semaine.

Qué dice la gente MLSera, ¿era o no era gol? #NEvSKC pic.twitter.com/Em3HQ1gaCc — Fútbol MLS (@futbolMLS) 29 avril 2018

En bref

Il y avait une belle affiche au StubHub Center de Carson, samedi soir, alors que Zlatan Ibrahimovic et le Galaxy recevaient les coriaces Red Bulls. La formation établie au New Jersey est repartie de Los Angeles avec une victoire de 3-2, notamment grâce à une autre belle performance de Bradley Wright-Phillips, cette fois double passeur décisif.

Zlatan, lui, a servi une passe parfaite à Ola Kamara sur le premier but des siens. Malgré l’excellence du Suédois, l’équipe n’a remporté que deux victoires depuis son arrivée en MLS. Le Galaxy est encore un gros chantier malgré la présence de joueurs de renom.

¡El delantero noruego @OlaKamara descuenta para los galácticos con una gran asistencia de @Ibra_Official! #LAvNY |1-2 pic.twitter.com/oOpVLOpvKE — Fútbol MLS (@futbolMLS) 29 avril 2018

Finalement, le Toronto FC aurait bien aimé obtenir sa première victoire de la saison afin de mettre un peu de baume sur les plaies encore sensibles engendrées par la défaite de mercredi en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Malheureusement pour les «Reds» canadiens, le Fire a comblé un déficit de deux buts grâce à une belle performance de Bastian Schweinsteiger pour repartir du BMO Field avec un match nul de 2-2.

Au bout du compte, les deux finalistes de la Coupe MLS de l’an dernier, Toronto et Seattle, occupent les deux derniers rangs du classement en vertu d’une maigre récolte de quatre points chacun.

Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine!