Brayden Point se fait pardonner

Brayden Point a récolté quatre points pour aider le Lightning à créer l’égalité 1-1 dans sa série de deuxième tour contre les Bruins de Boston en vertu d’un gain de 4-2, lundi à Tampa.

Opposé au trio de Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak, l’attaquant a connu une soirée très difficile lors du premier duel, terminant à -5. Il s’est ressaisi, amassant un but (filet désert) et trois aides dans cette victoire, tout en montrant un différentiel de +2.

Ondrej Palat a été l’auteur du filet de la victoire.

Un départ fumant

Le Lightning souhaitait éviter un retard de 2-0 dans la série, et ils ont amorcé la rencontre en force. Ils ont rapidement bombardé le filet défendu par Tuukka Rask.

Yanni Gourde a ouvert la marque avec le 10e tir des siens à mi-chemin en première période, au moment où les Bruins étaient toujours à la recherche d’un premier lancer. Point lui a servi une passe transversale, et le Québécois a profité d’un déplacement difficile de Rask pour faire scintiller la lumière rouge.

Avant la fin de la première période, les Bruins ont obtenu une occasion de créer l’égalité en profitant d’une séquence de 1 min 45 avec deux hommes en plus, mais Andrei Vasilevskiy n’a pas cédé.

La formation du Massachusetts a malgré tout offert une meilleure opposition par la suite. Le défenseur Charlie McAvoy a ramené les deux équipes sur un pied d’égalité en touchant la cible à la fin du premier engagement. La recrue a appuyé une entrée de zone parfaitement exécutée par le trio Bergeron avant de trouver le fond du filet.

Lecavalier égalé

Tyler Johnson a également marqué pour la formation floridienne. L’attaquant a ainsi marqué un 24e filet en carrière lors des éliminatoires, ce qui le place sur un pied d’égalité avec le Québécois Vincent Lecavalier. Martin St. Louis (33) et Nikita Kucherov (27) le devancent.

Rask a finalement effectué 27 arrêts dans une cause perdante, tandis que Vasilevskiy a été mis à l’épreuve à 20 reprises.

Le troisième match de la série aura lieu mercredi, à Boston.