Les Yankees ont pris leur envol

Les Yankees de New York forment l’équipe de l’heure dans le baseball majeur en vertu de neuf victoires consécutives et tous leurs joueurs ont eu leur mot à dire dans cette séquence fructueuse.

Avant de retrouver leurs tombeurs de l’automne dernier, les Astros de Houston, pour une série de quatre parties au Texas, les Bombardiers du Bronx occupaient le deuxième échelon de la section Est de la Ligue américaine de baseball. Avec une fiche de 18-9, ils n’ont pas dit leur dernier mot dans la course au titre, puisque leurs succès ont permis de réduire l’avance des Red Sox de Boston à deux matchs.

«On doit juste continuer de gagner des rencontres. Nous avons réellement une très bonne formation avec d’excellents joueurs. C’est uniquement une question de se présenter sur le terrain et d’exécuter de la façon appropriée, tout en réalisant de bons jeux en défense», a déclaré au site MLB.com l’artilleur CC Sabathia, qui a été brillant pendant sept manches dans un gain de 2-1 contre les Angels de Los Angeles, dimanche.

«Inévitablement, nos gars vont frapper. De notre côté, les lanceurs, il faut poursuivre le bon travail et aider notre enclos de relève, a enchaîné celui affichant une moyenne de points mérités de 1,71 cette saison. L’important est d’y aller un tir à la fois et les joueurs en défensive seront là pour effectuer les jeux quand c’est le temps.»

Des frappeurs productifs

Chez les Yankees, il y a pas moins de sept joueurs ayant produit au moins 10 points depuis le début de la campagne, dont Aaron Judge, Gary Sanchez, Giancarlo Stanton et Didi Gregorius. Cette contribution est l’une des raisons pour lesquelles New York connaît sa meilleure séquence depuis juin 2012.

«Cependant, on peut tous cliquer en même temps encore plus, a admis Stanton. On obtient des coups sûrs au moment opportun et c’est ce genre de chose qui nous permet de gagner. Si ça reste ainsi et qu’un joueur différent excelle chaque soir, ce groupe sera difficile à battre.»