Les Hurricanes mettent fin au contrat de Ron Francis

Les Hurricanes de la Caroline ont annoncé lundi qu’ils avaient relevé de toutes ses fonctions leur ancien directeur général Ron Francis.



L’ancien hockeyeur a assumé les rôles de DG et de vice-président exécutif du 24 avril 2014 au 7 mars dernier. Ce jour-là, il a été limogé comme DG pour être relégué au poste de président des opérations hockey. Durant son séjour à la direction des Hurricanes, Francis a vu le club rater les séries éliminatoires chaque année.

En 2017-2018, la Caroline a conclu au 10e rang de l’Association de l’Est avec 83 points.

Par ailleurs, l’organisation du sud-est américain a indiqué que l’ex-joueur d’avant Joe Nieuwendyk avait démissionné de ses postes de recruteur professionnel et de conseiller.

