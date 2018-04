Les Blue Jays laissent aller Danny Espinosa

Les Blue Jays de Toronto ont libéré lundi l’ancien joueur d’avant-champ des Nationals de Washington Danny Espinosa.

L’athlète de 31 ans évoluait avec la filiale AAA des Jays, les Bisons de Buffalo, et il a éprouvé des ennuis cette saison. Il a conservé une moyenne au bâton de ,232, étant retiré sur des prises 15 fois en 60 présences à la plaque.

Espinosa, qui avait paraphé une entente des ligues mineures avec l’équipe ontarienne après avoir été retranché au camp d’entraînement des Yankees de New York ce printemps, a porté les couleurs de trois formations en 2017. Avec les Angels de Los Angeles, les Rays de Tampa Bay et les Mariners de Seattle, il a totalisé six circuits et 31 points produits, frappant pour ,173.