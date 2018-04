Le grand soir pour Kevin Owens

Le Québécois Kevin Owens sera littéralement au septième ciel, lundi soir, lorsqu’il participera au gala RAW de la World Wrestling Entertainment (WWE) au Centre Bell, à Montréal.

Owens a amorcé sa carrière à la WWE en 2014 et depuis, il ne cesse de grimper les échelons, si bien qu’à l’heure actuelle, il est une super-vedette planétaire, ayant d'ailleurs déjà détenu la ceinture de champion universel de la WWE.

«Sans vouloir trop me vanter, mais ce n’est pas juste moi, les superstars de la WWE, on est assez en vue partout où l’on va, a souligné Owens lors de l’émission Destination Coupe Stanley AM, lundi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Vendredi, on était en Arabie saoudite et il n’y avait pas vraiment de moyen de ne pas se faire interpeller sans avoir des gens qui voulaient avoir des photos. C’est assez spécial comme carrière, mais j’ai toujours rêvé de cette carrière.»

Et Owens a la chance de partager cette carrière avec un compatriote et un ami avec qui il partage sa passion de la lutte depuis près de 15 ans.

«Sami Zayn, je l’ai rencontré en 2003, a confié Owens. Depuis ce moment-là, nos carrières ont été attachées ensemble. Ce n’était pas volontaire. On a commencé à lutter aux États-Unis et dans les galas, ils faisaient toujours venir deux lutteurs et c’était toujours nous. C’était toujours plus facile d’être deux. Qu’on aimait ça ou non, il fallait s’entendre, il apprendre à se connaître.»

«On va être côte à côte ce soir au Centre Bell et c’est quelque chose qu’on attend depuis longtemps. C’est ce soir que ça va se passer.»

En plus de RAW, la WWE présentera un autre gala, SmackDown Live, mardi, toujours en direct du Centre Bell.

Voyez dans la vidéo ci-dessus l’entrevue intégrale de 16 minutes de Kevin Owens accordée à Jean-Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte.