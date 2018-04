Lou Lamoriello ne sera pas de retour la saison prochaine

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé lundi que le directeur général Lou Lamoriello ne reviendra pas à son poste la saison prochaine.

L’homme de 75 ans, qui avait assumé des fonctions identiques chez les Devils du New Jersey de 1987 à 2015, s’est joint au club ontarien peu après son départ de son ancienne organisation.

«Il y a trois ans, moi et Lou avions conclu un contrat de trois ans et ensuite, nous avions convenu qu’il y aurait une période de transition de quatre ans durant laquelle il agirait comme conseiller spécial. Or, ce matin, je l’ai informé que je n’allais pas dévier de ce plan. Je concentrerai mes énergies à trouver un nouveau DG», a commenté le président des Leafs, Brendan Shanahan, dans un communiqué.

«Son leadership nous a aidé à bâtir une culture gagnante et son mentorat a été utile quant au développement de chaque membre de cette équipe.»

Lamoriello a vu les Leafs participer aux séries éliminatoires lors des deux dernières campagnes. Chaque fois, l’équipe s’est inclinée au premier tour; ce printemps, les Bruins de Boston ont eu raison de Toronto en sept matchs.

