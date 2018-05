La «dégringolada» continue, mais... 3 raisons d’espérer

Publié hier à 19h41

Mis à jourhier à 19h45

Les tronçonneuses sont de sortie depuis que l’Impact de Montréal a perdu un quatrième match consécutif, samedi, à Atlanta (4-1). Le cru 2018 est taillé en pièces, de toutes parts.

D’un côté, je me réjouis de cette haine de la défaite qui transpire. Les défaites honorables sont réservées à ceux qui se complaisent dans la médiocrité.

Malgré le peu de sourire que l’Impact a procuré au cours des derniers mois, Montréal ne se laisse pas aller à la lassitude, au sentiment d’habitude par rapport à l’échec.

Plus que le match en lui-même, c’est la spirale négative actuelle qui inquiète. Car la réalité est la suivante : même quand l’Impact tient le bon bout, il finit par en prendre quatre. Le sentiment d’impuissance que cela peut générer est la vraie menace qui guette l’équipe.

C’est la confiance même des joueurs dans le processus, dans la direction du club sous Rémi Garde, qui peut s’en retrouver ébranlée. D’ailleurs, Garde lui-même emploie un discours certes réaliste, mais quelque peu fataliste. Je me demande comment le vestiaire reçoit ses propos...

Disons les choses comme elles sont: l’équipe a joué un match d’une équipe qui se sait inférieure, mais qui se bat avec ses moyens. Un fait qui prouve une nouvelle fois que la MLS s’est transformée en une ligue à deux vitesses, et dans laquelle Montréal peine à suivre la cadence.

Maintenant qu’on a dit ça, il y a quand même des matchs à jouer... Et samedi, l’Impact a joué crânement sa chance. Pendant 70 minutes, le plan de jeu – conservateur mais intelligent – a porté ses fruits, notamment grâce à une attitude et une exécution cette fois au rendez-vous. Atlanta a dû s’en remettre aux coups de pied arrêtés.

De ce point de vue, le contenu du match ne m’alarme pas plus que ça. L’Impact que j’ai vu samedi est une équipe qui gagnera des matchs. Alors, il est encore trop tôt pour les tronçonneuses; il y a des petites branches auxquelles se raccrocher...

1. Le retour de Rod Fanni

Depuis qu’il est sorti sur blessure contre les Red Bulls, l’Impact ressemble au Titanic ayant frappé l’iceberg. À l’heure actuelle, Rudy Camacho n’est pas à la hauteur des attentes. Jukka Raitala, qui découvre le poste de défenseur central depuis deux mois, se montre même supérieur.

À l’instar de Nacho Piatti, Saphir Taïder et Samuel Piette, Fanni fait partie des rares joueurs dont l’Impact ne peut absolument pas se permettre de se passer, au risque de faire tanguer le navire. L’expérience, la puissance et le calme de Rod Fanni sont nécessaires pour remettre un peu d’ordre dans la maison Impact.

Peut-être plus difficile pour un nouveau venu : dans cette équipe qui manque cruellement de joueurs cadres, il se voit à mon sens affublé de la responsabilité de dire les vérités qui doivent être dites dans ce vestiaire.

2. Droit au but

Les joueurs passent, les entraîneurs se succèdent, mais il y a des choses qui ne changent pas : les soucis défensifs, les problèmes sur coups de pied arrêtés... et le réalisme offensif.

C’est quasiment une marque de fabrique de l’Impact! Le club ne développe pas beaucoup d’attaque, mais il trouve sans arrêt des moyens de marquer. Le club n’a d’ailleurs été blanchi qu’une seule fois en huit matchs joués, dont six sur la route.

La statistique qui est la plus révélatrice de cet étonnant opportunisme est celle-ci : IMFC convertit 43,5% de ses tirs cadrés en buts, soit le 2e meilleur ratio (sur 23) dans toute la ligue. Complètement fou quand on sait que Montréal est 21e au nombre de tirs tentés, et 22e au nombre de tirs cadrés.

La MLS reste une ligue de transition, dans laquelle il faut presser pour avoir du succès. Les buts sont normalement proportionnels au volume d’attaque. Alors, à Garde de s’ajuster et de mettre à profit la prochaine séquence de matchs à domicile pour retrouver un peu d’allant.

3. Renforts

Le manque de talent, et conséquemment de profondeur, est évident. Mais cet Impact n’est pas un produit fini, il est amené à évoluer.

Si vous suivez ce blogue depuis le début de la saison, vous savez qu’à mes yeux, la priorité est d’amener un «autre Taïder». La rumeur qui mène à Thomas Monconduit, le capitaine d’Amiens, en Ligue 1 française, va dans ce sens.

Et je peux vous attester qu’elle est vraie et que les contacts ne datent pas d’hier. Mais rien n’est fait, donc on ne peut s’avancer sur la venue du Français cet été.

À tout le moins, cela montre qu’à l’interne, on ne se complaît pas non plus dans la médiocrité.