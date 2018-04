Joonas Donskoi absent

Les Sharks de San Jose ne pourront miser sur l’attaquant Joonas Donskoi lors du troisième match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest contre les Golden Knights de Vegas, ce soir.

Le Finlandais est ennuyé par une blessure au bas du corps. Par ailleurs, Chris Tierney évoluait aux côtés d’Evander Kane et de Joe Pavelski au cours de l’entraînement matinal de l’équipe californienne.

Depuis le début des séries, Donskoi a obtenu un but et deux mentions d’aide en six rencontres. Il a totalisé 32 points, dont 14 filets, en 66 sorties pendant la saison régulière.

Également, les Requins devront encore se passer du vétéran Joe Thornton, aux prises avec un problème au genou, même s’il a patiné avec les siens. Le joueur de 38 ans est touché au genou.