Islanders ou Armada?

Publié aujourd'hui à 16h06

Mis à jouraujourd'hui à 16h12

En l'emportant dimanche soir à Charlottetown, les Islanders ont envoyé un sérieux message à toute la planète hockey junior.

Les hommes de l'entraîneur-chef Jim Hulton sont bien en vie et ils pourraient bien se retrouver en grande finale de la coupe du Président dans les prochaines heures.

Après le match de dimanche, le grand patron de l'Armada Joël Bouchard, l'admettait d'emblée : son équipe a été dominée dimanche. Sans le brio d'Émile Samson, les Islanders n'auraient pas eu besoin d'une prolongation pour créer l'égalité 3-3 dans la série.

Malmenée 39-18 au chapitre des tirs, l'Armada s'est repliée en défensive en troisième période, pourtant en avance 2-1. La stratégie de la prudence extrême a été un échec : les Islanders ont fini par créer l'égalité pour forcer la tenue d'une quatrième période de jeu.

Je regardais le match et les champions de la saison régulière m'ont semblé fatigués et ralentis. Les Islanders, eux, sont en mission.

Les deux équipes auront rendez-vous mardi soir à Boisbriand pour un match ultime.

Qui va l'emporter? Si on se fie aux autres matchs de la série, c'est difficile de prédire l'issue du prochain affrontement.

1- Les six premiers matchs de la série ont été remportés par l'équipe locale. Avantage Blainville-Boisbriand;

2- Les Islanders ont remporté tous leurs matchs en prolongation dans cette série. Ils ont l'avantage psychologique en pareille situation. Advenant la tenue d'une prolongation mardi soir, ils seront mieux placés que leurs rivaux noirs et blancs. Avantage Charlottetown;

3- Est-ce que le doute est installé dans la tête des joueurs de l'Armada? Les champions de la saison régulière ont perdu des avances dans les matchs de cette série, et ce même à domicile. Il faut rappeler que Blainville-Boisbriand a mené cette série 2-0 et 3-2. Le momentum est du côté des Islanders. Avantage Charlottetown;

4- La résilience des Islanders est totale depuis le début de la saison et des séries. Un entraîneur-chef qui a croisé le fer avec Charlottetown dans les séries 2018 me disait ceci dans les derniers jours : «quand tu penses que tu les as, qu'ils vont casser, ils reviennent encore plus fort. Ils sont impressionnants.» Pour attaquer un match décisif, c'est un beau trait de caractère. Avantage Charlottetown;

5- Même si la foule de Charlottetown a été endiablée lors des trois victoires en prolongation, celle de Boisbriand a encore été plus difficile à gérer pour les Islanders, qui devront rester concentrés et disciplinés dans un match sans lendemain, émotif et hostile. Avantage Blainville-Boisbriand;

6- Jamais une équipe de la LHJMQ n'a gagné ses quatre matchs en prolongation dans une série de format 4 de 7. Les Islanders pourraient passer à l'histoire demain soir. Considérant que depuis 2010, l'équipe visiteuse a enregistré plus de victoires que l'équipe locale dans un match décisif (13 contre 10), on ne peut pas vraiment parler de l'avantage de la glace pour le match de mardi.

Une chose est sûre : ce sera difficile pour le gagnant de cette série en grande finale.

L'équipe qui va triompher entre l'Armada et les Islanders aura deux jours pour se préparer pour la dernière étape à franchir avant de pouvoir soulever la coupe du Président.

Le Titan, de son côté, aura profité d'un congé de huit jours avant la grande finale, un net avantage à ce stade-ci de la saison.

Pour la première fois en 16 ans, le champion de la saison régulière pourrait trébucher avant la grande finale de la coupe du Président.

Aura-t-on droit à une deuxième finale 100% Maritimes? La seule fois de l'histoire de la LHJMQ : les Sea Dogs de Saint-Jean contre les Wildcats de Moncton en 2010.

La réponse demain soir!