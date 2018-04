Didi Gregorius et Joey Votto au tableau d’honneur

Le porte-couleurs des Yankees de New York Didi Gregorius et le vétéran des Reds de Cincinnati Joey Votto ont été choisis les joueurs de la dernière semaine dans le baseball majeur, lundi.

Honoré dans la Ligue américaine, Grigorius a aidé les Bombardiers du Bronx à prolonger à neuf leur séquence de victoires. Le joueur d’arrêt-court a conservé une moyenne au bâton de ,357, croisant le marbre sept fois. Il a totalisé quatre circuits et 10 points produits, en plus de soutirer trois buts sur balles.

Pour sa part, Votto a été récompensé dans la Nationale en vertu d’une moyenne de ,360, quatre longues balles et huit points produits. Le Canadien a maintenu une moyenne de puissance ,880 et marqué à sept reprises. Le joueur de premier but a notamment réussi un coup de quatre buts au cours de quatre joutes d’affilée.