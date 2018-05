Brian Anderson s’éclate face aux Phillies

Brian Anderson a produit quatre points dans la victoire de 8-4 des Marlins face aux Phillies de Philadelphie, lundi soir, à Miami.

Anderson a claqué un double de deux points en troisième manche et un circuit de deux points en septième. Starlin Castro, Derek Dietrich, Miguel Rojas et Lewis Brinson ont produit les autres points de l’équipe locale.

Jorge Alfaro et Maikel Franco ont chacun cogné un circuit de deux points pour les Phillies.

Merandy Gonzalez (2-0) a obtenu la victoire. En deux manches au monticule, le releveur des Marlins n’a accordé qu’un coup sûr.

Jake Arrieta (3-1) a subi le revers. Le lanceur partant des Phillies a accordé six points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers.