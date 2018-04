Un premier départ en carrière presque parfait pour Nick Kingham

La recrue des Pirates Nick Kingham a lancé six manches et deux tiers parfaites dans une victoire de 5-0 des siens contre les Cardinals de St. Louis, dimanche à Pittsburgh.

À son premier départ en carrière dans les majeures, le droitier de 26 ans a livré une performance sans faille jusqu’à ce que Paul DeJong frappe un simple alors qu’il y avait deux retraits en septième manche.

Kingham (1-0), qui a passé neuf joueurs dans la mitaine pendant la rencontre, a terminé le tour au bâton avant d’être remplacé Michael Feliz.

Chez les Cardinals, le départ de Luke Weaver (2-2) s’est moins bien déroulé. En cinq manques et un tiers, il a concédé quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles.

Offensivement, les Pirates ont attendu la sixième manche avant de s’inscrire au tableau. Elias Diaz a poussé Starling Marte et Josh Bell au marbre. Colin Moran a ensuite produit un point sur un simple avant de croiser le marbre quelques minutes plus tard quand Adam Frazier a été atteint par un lancer.

Diaz a marqué le dernier point des siens en huitième, sur un simple de David Freese.