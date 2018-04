Un mois à oublier pour l’Impact

Le mois d’avril est maintenant derrière l’Impact et c’est une bonne chose parce qu’il est carrément à oublier.

Au cours de cette période, le Bleu-blanc-noir n’a amassé aucun point après avoir subi quatre revers dans lesquels il a accordé un total de 16 buts, n’en marquant que 5.

Et lors des trois premiers matchs, dont deux disputés en grande partie avec un homme en moins, on ne peut pas dire que l’effort était optimal.

Au moins, on a conclu le mois sur une bonne note avec un effort nettement supérieur contre Atlanta, samedi, malgré un revers en apparence cinglant de 4-1.

Bon résultat

Si on ne tient pas compte des quatre buts, puisque trois ont été accordés sur des phases arrêtées, le retour à une défense à quatre arrières a bien fonctionné samedi.

Et ce même si c’est seulement parce que Rémi Garde y a eu recours par manque d’effectifs.

«On est revenus à quatre derrière et la défense centrale a été très solide malgré les quatre buts, a analysé l’entraîneur-chef. Bien sûr, ils ont eu quelques chances, mais la charnière centrale s’est bien comportée et les latéraux aussi.

«On a tous apporté une large part de contribution défensive, y compris les attaquants et il y a longtemps qu’on avait vu ça.»

Il faut dire que pendant toute la semaine qui a mené à cette rencontre que plusieurs pensaient perdue d’avance, Garde a exigé une plus grande implication de ses hommes et il l’a eue.

«L’équipe a montré un courage collectif, une envie de défendre qui était magnifique», a souligné Garde.

«On n’est pas récompensés, mais c’est quand même quelque chose qu’on n’avait pas assez vu jusqu’à maintenant et c’est une bonne base pour les prochains matchs.»

Son équipe a même tenu une avance de 1-0 de la 13e à la 68e minute, ce qui n’est pas peu dire dans un stade où Atlanta n’a pas encore perdu cette année. Mais le Rouge et noir est une très bonne équipe, et les bonnes équipes trouvent des façons de gagner. C’est ce qui s’est produit.

Mois important

Si l’Impact ne veut pas s’enliser au classement, il doit redresser la barre au cours du mois de mai.

Il disputera cinq matchs, dont trois à domicile contre la Nouvelle-Angleterre, Philadelphie et le Galaxy de Los Angeles. Il visitera également Chicago et Minnesota.

Trois de ces cinq adversaires se situent sous la ligne rouge qui donne une place en séries et c’est donc le temps de montrer les dents.

«En mai, je crois qu’il y a beaucoup de matchs qu’on peut gagner avec ce genre d’effort», estime Evan Bush.

«Avril n’a pas été un très bon mois pour nous, on prend des apprentissages de ça et on a bien fini avec une bonne attitude. Il faut travailler tactiquement et être un peu plus justes», ajoute Samuel Piette.

Faire le ménage

Ce que ce match a surtout mis en lumière, c’est le fossé qui se creuse entre l’Impact et les meilleures équipes de la MLS. Le Bleu-blanc-noir était carrément incapable de soutenir le rythme d’Atlanta, faute de ressources.

«On a fait ce qu’on a pu, avec nos moyens, face à cette équipe», a lancé Rémi Garde après le match dans une phrase qui résume parfaitement ce gouffre qui commence à séparer les Montréalais des formations de la MLS 2.0.

Oui, c’est une année de transition, mais si l’Impact veut rester dans le coup dans un avenir rapproché, il va falloir un investissement rapide pour ajouter de la profondeur à une équipe qui n’en a tout simplement pas, comme en témoignent les changements souvent tardifs de Rémi Garde dans les matchs.

Il faudra aussi assainir les finances du club parce que pour le moment, il y a plus de 1,4 million $ qui dort sur le banc ou hors de l’alignement avec Matteo Mancosu (1 000 000 $), Marco Donadel (386 600 $) et Dominic Oduro (330 000 $).

Tous deux blessés, Mancosu et Donadel ont respectivement disputé trois matchs pour 185 minutes et un match pour 6 minutes. Quant à Oduro, il ne fait plus partie des plans et n’a disputé que cinq minutes en deux matchs.

Si l’Impact veut trouver une solution immédiate, il devra agir vite puisque la fenêtre de transfert se referme demain. La fenêtre estivale s’ouvrira au début du mois de juillet.