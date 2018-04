Ryan Healy se fait plaisir contre les Indians

Ryon Healy a cogné deux circuits et produit quatre points dans une convaincante victoire de 10-4 des Mariners de Seattle contre les Indians, dimanche à Cleveland.

Healy a terminé sa soirée de travail avec une récolte de trois coups sûrs et autant de points marqués, lui qui a profité de quatre présences officielles au bâton.

Robinson Cano et Mitch Haniger ont également expédié la balle par-dessus la clôture pour la formation de l’État de Washington. Haniger a ainsi atteint le plateau des 10 longues balles depuis le début de la campagne.

Marco Gonzales (3-2) n’a permis que deux points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail pour les Mariners.

Connaissant un début de saison difficile, Josh Tomlin (0-4) est toujours à la recherche d’une première victoire. Dans ce duel, il a concédé six points et 10 frappes en lieu sûr en six manches. Il montre une désastreuse moyenne de points mérités de 9,16.

Brandon Guyer a réussi un circuit dans une cause perdante. Jose Ramirez a quant à lui claqué trois coups sûrs et produit deux points.