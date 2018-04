Messi et le FC Barcelone champions d'Espagne

Le FC Barcelone est champion d'Espagne pour une troisième fois en quatre ans.

Grâce à un triplé de Lionel Messi, le Barça a défait le Deportivo La Corogne 4-2, dimanche, et ainsi mis la main sur le titre de la Liga pour la 25e fois de son histoire.

Le succès contre La Corogne, un relégué, c’est réalisé dans la douleur, mais a concrétisé un doublé Liga-Coupe pour les Catalans.

Cette victoire pour la 35e journée de Liga suffit au club blaugrana (1er, 86 pts, un match de moins) pour distancer à 11 longueurs son dauphin l'Atlético Madrid (2e, 75e), qui n'a plus que trois matchs à jouer et ne peut mathématiquement plus dépasser Barcelone.

Sur la pelouse du stade de Riazor, les Barcelonais se sont longuement étreints au coup de sifflet final, conscients de marquer l'histoire du football espagnol: toujours invaincus dans cette Liga, ils peuvent devenir la première équipe depuis les années 1930 à gagner le titre sans la moindre défaite. Gare néanmoins à l'écueil du clasico face au Real Madrid le 6 mai.

En attendant, c'est le huitième doublé Coupe-Liga de l'histoire blaugrana et le septième titre de champion d'Espagne en 10 saisons, symbole de l'âge d'or du Barça de Messi. Mais c'est aussi le Barça du capitaine Andrés Iniesta, qui compte 32 trophées sous le maillot catalan, un record qu'il partage avec l'Argentin. Messi totalise maintenant 32 buts en Liga.

L'ovation pour Iniesta

«Don Andrés», qui a annoncé vendredi dans les larmes qu'il partirait en fin de saison, achève donc sa trajectoire barcelonaise en beauté: avec un nouveau titre et avec une belle ovation de la part du stade de Riazor à son entrée en jeu à la 87e minute. L'élégant meneur de jeu manquera au Barça, comme il a manqué dimanche dans le onze titulaire en raison d'un pépin physique.

Comme un condensé de la saison barcelonaise, l'équipe de Valverde a plié sans rompre face aux déferlantes désespérées du Deportivo La Corogne, qui accompagnera Malaga et Las Palmas à l'étage inférieur la saison prochaine.