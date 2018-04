Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 28 avril 2018.

Résultats

Boston 6 – TAMPA BAY 2 (BOS mène la série 1-0)

– TAMPA BAY 2 (BOS mène la série 1-0) San Jose 4 – VEGAS 3 (2e prolongation) (la série est égale 1-1)

Le premier trio des Bruins dominant

Le trio composé de David Pastrnak (4A), Brad Marchand (1B, 3A) et Patrice Bergeron (2B, 1A) a permis aux Bruins de s’imposer face au Lightning lors du premier match de la série.

Il s’agit notamment d’une deuxième partie de quatre points ou plus pour Pastrnak et Marchand lors de ces séries éliminatoires.

Avec 17 points, Pastrnak est au sommet du classement des pointeurs des séries éliminatoires. Il est le 13e joueur de l’histoire à amasser au moins 17 points lors des huit premiers matchs de son équipe en séries et le premier depuis Mario Lemieux en 1992 (19 points).

Cinq joueurs de l’histoire des Bruins ont réussi plus de performances de quatre points ou plus en séries éliminatoires que Marchand et Pastrnak : Rick Middleton (5), Johnny Bucyk (4), Phil Esposito (3), Craig Janney (3) et Barry Pederson (3).

Couture donne la victoire aux Sharks

Logan Couture a marqué son deuxième but du match en deuxième période de prolongation pour aider les Sharks à infliger une première défaite aux Golden en séries éliminatoires.

La fiche des Sharks en prolongation en séries est maintenant de 23-22.

Brent Burns (2B, 1A) a amassé une aide sur le but gagnant de Couture. Depuis qu’il s’est joint aux Sharks en 2011-2012, Bruns a réussi trois performances de trois points en séries. Il est le seul défenseur de l’histoire de l’équipe à réussir pareil fait d’armes.

Depuis 2012, Burns est le seul défenseur de la LNH avec plus d’une rencontre de plus d’un but (3x).

Avant le deuxième match face aux Sharks, les Golden Knights n’avaient accordé que trois buts en cinq duels.

Logan Couture joue les héros en deuxième prolongation - TVA Sports

Le saviez-vous?

Les Golden Knights ont eu recours à plus d’une période de prolongation lors de leurs seuls deux matchs qui ont nécessité plus de 60 minutes de jeu. Ils sont la quatrième équipe de l’histoire à réussir cela : Flyers (1968), Blues (1968), Americans de New York.

Les Jets/Thrashers sont la seule organisation active à ne jamais avoir participé à un match éliminatoire nécessitant plus d’une période de prolongation.

