Le monde du football ému par l’histoire de Shaquem Griffin

L’histoire de Shaquem Griffin a de quoi inspirer bien des gens. Amputé de la main gauche, le secondeur a été repêché au cinquième tour de la NFL par les Seahawks de Seattle, samedi, avec la 141e sélection au total.

L’athlète de 22 ans a été amputé à l’âge de 4 ans en raison de la maladie des brides amniotiques, une situation congénitale qui nuit au développement normal des doigts. À Seattle, il aura l’occasion de rejoindre son frère jumeau, Shaquill, qui a été repêché l’année dernière.

Entouré de ses proches dans un hôtel de Dallas, Shaquem a reçu un appel téléphonique du directeur général des Seahawks, John Schneider, tout juste avant d’être sélectionné.

«C’était l’appel que j’ai attendu toute ma vie. Je ne pouvais pas respirer et je ne savais plus comment parler», a expliqué Shaquem en entrevue au réseau NFL Network, samedi.

Le joueur défensif avait tout d’abord réagi par l’entremise de son compte Twitter. «Merci à tous ceux qui m’ont aidé à me dépasser, qui m’ont motivé et qui m’ont encouragé. Plus particulièrement, merci aux Seahawks.»

