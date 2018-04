Joey Logano l’emporte à Talladega

Joey Logano a mené 70 des 188 boucles du GEICO 500 de la série Monster Energy de NASCAR, dimanche à Talladega, en route vers une première victoire cette saison.

Logano, qui a pris définitivement les commandes de la course au 148e tour après la dernière série d’arrêts aux puits, a ainsi remporté une première épreuve depuis le 1ermai 2017. Il est malgré tout monté sur la première marche du podium lors d’une septième saison consécutive dans la série.

Kurt Busch, Chase Elliott, Kevin Harvick et Ricky Stenhouse fils ont complété le top 10.

Logano a ainsi retranché 26 points à l’avance de Kurt Busch en tête du classement des pilotes. Busch compte trois victoires et 447 points après 10 courses.

Après s’être élancé de la tête et mené 21 tours, décrochant au passage les points au terme du premier segment de la course, Brad Keselowski a vu sa course prendre fin dans un carambolage, après 165 tours.

William Byron, A.J. Allmendinger et Paul Menard, qui ont tous mené l’épreuve, ont également été impliqué dans cet accident. Menard était d’ailleurs en tête du peloton après le deuxième segment. Au total, sept concurrents ont été contraints à l'abandon à ce moment.

La prochaine étape de la série sera l’AAA 400 Drive for Autism, qui aura lieu dimanche prochain à Dover, au Delaware.