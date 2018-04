Il loue une grue pour regarder un match de soccer

PAR ANDY MAILLY-PRESSOIR

Merci à mon ami Hassoun Camara pour la trouvaille. Un vrai petit bijou...

Un fan fini du club de soccer turc Denizlispor a trouvé une manière assez audacieuse ou cocasse ou complètement folle de contourner une interdiction d’entrée d’un an dans le stade de son équipe préférée.

Le partisan s’est loué une grue, l’a installée à l'extérieur de l'Atatürk Stadium et l’a postée au dessus des gradins pour être sûr de ne rien manquer de l’action du match de samedi de son club favori! Oui, monsieur!

A Denizlispor fan who was given a 12-month ban from the stadium in Turkey, hired a crane to watch his side play this weekend ���� pic.twitter.com/VN05YD72WQ