F1: un premier top 10 cette saison pour Lance Stroll; Lewis Hamilton l'emporte

Le Québécois Lance Stroll a terminé en huitième position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, dimanche, à Bakou.

Stroll s'était élancé de la 10e position sur la grille de départ. Il empoche ses premiers points (4) de la saison.

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté avec un peu de réussite le Grand Prix d'Azerbaïdjan au terme d'une course palpitante et reprend la tête du Championnat du monde de Formule 1 à l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), seulement quatrième.

Hamilton a profité de la crevaison de son équipier finlandais Valterri Bottas à trois tours de l'arrivée pour s'emparer de la première place et signer la 63e victoire de sa carrière.

Le quadruple champion du monde a devancé le Finlandais Kimi Raïkkönen (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Force India). Les deux pilotes Red Bull, l'Australien Daniel Ricciardo et le Néerlandais Max Verstappen, ont abandonné après s'être percutés au 41e tour.

«C'est une catastrophe (pour les Red Bulls), a souligné l'analyste F1 de la chaîne TVA Sports, Christian Tortora. Le patron des pilotes de l'écurie dit que la responsabilité est partagée.»

Au du championnat du monde, le Britannique, qui a remporté sa première course de la saison 2018, compte désormais quatre point d'avance sur Vettel.

«La victoire aurait du revenir à Valtteri, et Sebastian a aussi fait du bon boulot: j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui, donc cela fait un peu bizarre d'être dans cette position», a reconnu Hamilton, resté longtemps en troisième place.

Bottas avait lui-même profité de l'irruption de la voiture de sécurité suite à l'accrochage fratricide entre les Red Bull pour rentrer aux stands et conserver la tête devant Vettel, qui avait déjà changé ses pneus.

L'Allemand a été victime à peu de choses près du tour qu'il avait joué à Melbourne à Hamilton sous le régime de la voiture de sécurité.

Il a ensuite bloqué ses roues au virage N.1 en attaquant Bottas lors de la relance de la course au 47e tour et a été passé par Hamilton et Raikkonen puis Pérez dans la ligne droite.

Les Espagnols Carlos Sainz Jr (Renault) et Fernando Alonso (McLaren) ont respectivement terminé au 5e et 7e rangs.

Le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) a obtenu une brillante sixième place, alors que le Français Pierre Gasly, handicapé par le manque de vitesse de sa Toro Rosso, n'a pu faire mieux que 12e.

Les autres Tricolores Esteban Ocon (Force India) et Romain Grosjean (Haas) ont abandonné.

Classement des pilotes

Lewis Hamilton (GBR) 70 pts Sebastian Vettel (GER) 66 Kimi Räikkönen (FIN) 48 Valtteri Bottas (FIN) 40 Daniel Ricciardo (AUS) 37 Fernando Alonso (ESP) 28 Nico Hülkenberg (GER) 22 Max Verstappen (NED) 18 Sergio Pérez (MEX) 15 Carlos Sainz Jr (ESP) 13 Pierre Gasly (FRA) 12 Kevin Magnussen (DEN) 11 Charles Leclerc (MON) 8 Stoffel Vandoorne (BEL) 8 Lance Stroll (CAN) 4 Marcus Ericsson (SWE) 2 Esteban Ocon (FRA) 1 Brendon Hartley (NZL) 1

Classement des constructeurs