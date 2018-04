Evan Longoria fait la différence

Un coup de circuit d’Evan Longoria en première manche a fait la différence dans un gain de 4-2 des Giants face aux Dodgers, dimanche à San Francisco.

La longue balle de Longoria, sa sixième de la saison, a permis aux favoris locaux d’inscrire trois points. Buster Posey et Brandon Belt le précédaient sur les sentiers.

Belt a ensuite été à l’origine du quatrième point des siens en vertu d’un double, lors du troisième tour au bâton.

Ty Blach (2-3) a signé la victoire en donnant deux points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches. Hunter Strickland a quant à lui savouré un septième sauvetage cette saison.

Concédant quatre points, cinq frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en six manches, Kenta Maeda (2-2) a vu la défaite être ajoutée à son dossier.

Enrique Hernandez et Joc Pederson, avec des simples, ont tous deux poussé des coéquipiers vers le marbre dans une cause perdante.