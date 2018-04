Éric Gagné: en attendant d’être entraîneur dans le baseball majeur

Maintenant qu’il a mis un trait définitif sur sa carrière de joueur, le Québécois Éric Gagné a un nouvel objectif en tête: devenir entraîneur dans le baseball majeur.

«Mon but, c’est d’être dans les majeures, dit-il, sans détour. Comme entraîneur des lanceurs ou dans l’enclos des releveurs. Je le sais que je vais me rendre dans les majeures, c’est une question de temps. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre. On va y aller étape par étape.»

Croisé vendredi au Complexe sportif de Peoria, en Arizona, Gagné accompagnait alors les jeunes espoirs des Rangers du Texas pour un match contre ceux des Mariners de Seattle. À sa première année comme entraîneur des lanceurs dans l’organisation des Rangers, celui qui a remporté le trophée Cy-Young en 2003 avec les Dodgers de Los Angeles fait ses classes pendant le camp d’entraînement prolongé.

«Depuis mes débuts chez les Rangers, j’apprends énormément, a-t-il indiqué. J’apprends à travailler en équipe avec les autres coachs et aussi à rédiger les rapports [sur les lanceurs] qu’on a besoin de faire après les matchs. Mais ça va bien, je m’amuse, on a du fun.»

«Il faut pas trop en donner en même temps aux joueurs, a-t-il remarqué. Il faut s’assurer que le joueur ait bien saisi ce qu’on lui apprend avant de tenter de lui apprendre autre chose. Il y a des jeunes de 17 et de 18 ans ici.»

Pourquoi pas avec les Expos?

À propos de ses plans d’avenir, Gagné se dit ouvert aux opportunités qui s’offriront à lui. Et pourquoi pas devenir entraîneur à Montréal un jour, advenant le retour d’un club professionnel?

«J’adorerais ça être entraîneur pour un club à Montréal, a-t-il admis. Mais premièrement, on a besoin d’une équipe. Je pense que tranquillement pas vite, ça s’en vient. Il y a des signes positifs. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant que ça se produise, mais avec le groupe d’investisseurs qu’on a à Montréal, je pense que ça va se produire.»

«C’est une question de temps et c’est sûr que je vais être prêt. Moi, je veux coacher dans les majeures, que ce soit à Montréal, à Los Angeles ou pour les Rangers du Texas.»

Un allié pour Jesen Therrien

Demeurant lui-même à Scottsdale, en Arizona, Gagné garde un œil sur le Québec et ce n’est pas seulement en vertu du possible retour des Expos. En plus de son rôle chez les Rangers, il continue de donner un coup de pouce à plusieurs joueurs de baseball québécois en les invitant chez lui.

«Premièrement, ceux que j’accueille chez nous, ce sont des bonnes personnes, a-t-il dit. Dans les derniers mois, il y a eu Jesen [Therrien], Phillippe Aumont et Karl Gélinas. J’aime ça! C’est un esprit d’équipe qu’on a. En tant que Québécois, je pense que c’est la moindre des choses qu’on puisse s’entraider.»

Concernant Therrien, qui reste présentement chez lui, Gagné assure que sa réhabilitation va très bien. Le jeune lanceur se remet d’une opération de type Tommy John qui était devenue nécessaire à la suite d’une déchirure ligamentaire au niveau du coude droit. Après avoir fait ses débuts dans le baseball majeur avec les Phillies de Philadelphie en 2017, le jeune lanceur devrait récupérer suffisamment afin de pouvoir porter l’uniforme des Dodgers, sa nouvelle équipe, la saison prochaine.

Et qui sait si, un jour, Gagné ne sera pas l’entraîneur de Therrien dans les majeures? Loin d’être impossible.