But historique du «Général»!

Laurent Ciman continue de faire sa marque avec sa nouvelle équipe, le LAFC, depuis son départ de l’Impact de Montréal. Cette fois-ci, l’ancien défenseur du onze montréalais a joué les héros dans les arrêts de jeu en marquant le tout premier but de l’histoire du Banc of California Stadium, la nouvelle demeure de l’équipe californienne.

Ciman a profité d’un coup de pied arrêté pour inscrire le seul et unique but de la rencontre face aux Sounders, afin de garantir trois précieux points à son équipe.

The moment @LAFC have been waiting for.@LaurentCiman23 scores the first home goal in #LAFC history. #LAFCvSEA https://t.co/n4uuprPh49