Shohei Ohtani légèrement blessé

La sensation des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani est blessée à la cheville gauche et son cas est évalué quotidiennement.

L’athlète de 23 ans, qui a claqué un circuit aux dépens des Yankees de New York vendredi soir, a quitté prématurément la dernière rencontre des siens après avoir ressenti de la douleur sur une course vers le premier coussin en cinquième manche. Aucune information quant à une possible absence prolongée n’a été divulguée.

Ohtani doit normalement amorcer au monticule la partie de mardi contre les Orioles de Baltimore.

Cette saison, le Japonais a présenté une fiche de 2-1 et une moyenne de points mérités de 4,43 comme lanceur. Au bâton, il a totalisé quatre longues balles et 12 points produits, tout en conservant une moyenne de ,341.