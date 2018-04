Mondial U18 : une finale États-Unis-Finlande

La formation américaine a vaincu la République tchèque au compte de 4-1 en demi-finale du Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans, samedi, à Tcheliabinsk, et affrontera en finale la Finlande.

Effectivement, celle-ci a blanchi la Suède 2-0 dans l’autre duel du carré d’as présenté plus tôt en journée.

Spencer Stastney et Oliver Wahsltrom ont chacun inscrit un but et une mention d’aide pour les États-Unis. Tyler Weiss et Jack Hughes ont été les autres marqueurs des gagnants. Libor Zabransky a répliqué pour le camp rival. Les représentants du pays de l’Oncle Sam ont dirigé 47 tirs vers le filet de Lukas Dostal, tandis que Spencer Knight a reçu 17 lancers.

Pour ce qui est des Finlandais, ils ont poursuivi leur parcours grâce aux buts de Konsta Hirvonen et de Jesperi Kotkaniemi comptés contre le gardien Olof Lindbom en première période, ainsi qu’aux 29 arrêts de Justus Annunen.

Par ailleurs, les Tchèques – tombeurs du Canada en quart de finale – et les Suédois batailleront pour la médaille de bronze dimanche, avant la rencontre pour l’or.